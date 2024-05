UBS : les profits dépassent les attentes

(AOF) - UBS a publié des profits en forte hausse au premier trimestre. La banque suisse a enregistré un bénéfice net de 1,76 milliard de dollars contre un profit de 1,03 milliard d'euros, un an auparavant. Le profit imposable a, lui, dépassé les attentes à 2,376 milliards de dollars, à comparer avec un consensus de 1,044 milliard de dollars. Dans le même temps, ses revenus ont augmenté de 17,4% à 12,74 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent. Ils ont progressé de 14,8% à 11,96 milliards de dollars en données ajustées.

Dans le cadre de son rachat de Credit Suisse, UBS a réalisé 1 milliard de dollars d'économies brutes ce trimestre et prévoit de réaliser 1,5 milliard de dollars d'économies supplémentaires d'ici la fin de l'année.

L'activité de gestion de fortune a attiré 27,4 milliards de dollars d'argent frais.

UBS a fini le trimestre avec un ratio de fonds propres durs (CET1) de 14,8%, dépassant nettement son objectif de 14%.

