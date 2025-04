UBS : les droits de douane américains devraient frapper durement l'économie européenne

(AOF) - " Les droits de douane américains et les importantes mesures de relance budgétaire destinées à stimuler les dépenses publiques en matière de défense dans l'ensemble de l'Union européenne et d'infrastructures en Allemagne justifient une réévaluation majeure des perspectives macroéconomiques et politiques pour l'Europe ", annonce UBS.

La banque suisse précise que les dégâts provoqués par les droits de douane américains devraient frapper durement et rapidement l'économie européenne au cours des trois ou quatre prochains trimestres, tandis que l'impact positif de l'augmentation des dépenses en matière de défense et d'infrastructures devrait se manifester avec un retard de plusieurs trimestres.

Elle a réduit ses prévisions de croissance pour la zone euro, de 0,9 % à 0,5 % pour 2025 et de 1,1 % à 0,8 % pour 2026, mais elle les a relevées de 1,2 % à 1,5 % pour 2027.

Parmi les grands pays de la zone euro, UBS prévient que l'Allemagne sera probablement la plus touchée par les droits de douane américains et la faiblesse mondiale. L'économiste anticipe une récession technique au second semestre 2025 et a abaissé sa prévision de PIB pour 2025 de 0,6 point de pourcentage à -0,3 %. Toutefois, il pense que l'important coup de pouce budgétaire de l'Allemagne aura un impact sur l'activité à partir de 2026 et dans toute son ampleur en 2027. Il a relevé ses projections pour la croissance de 0,1 point à 1 % pour 2026 et de 1,1 point à 1,9 % pour 2027.

La banque suisse s'attend à ce que la France soit moins touchée par ces deux chocs, compte tenu de la taille réduite de son secteur manufacturier et de sa marge de manœuvre budgétaire très limitée. Elle a réduit ses prévisions pour 2025 de 30 points de base à 0,6 % et pour 2026 de 0,2 point de base à 1 %. En revanche, elle a relevé celle pour 2027 de 0,2 point de base à 1,4 %.