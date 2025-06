UBS: le titre recule, Morgan Stanley passe à la vente information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 12:52









(CercleFinance.com) - UBS accuse mercredi la plus forte baisse du SMI à la Bourse de Zurich suite à la décision de Morgan Stanley d'abaisser son conseil sur le titre, de 'pondération en ligne' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours ramené de 28 à 26 francs suisses.



Dans une note, l'intermédiaire estime que le cours de Bourse du numéro deux mondial de la gestion de fortune devrait continuer à subir les pressions liées aux incertitudes entourant les projets de distribution du capital du groupe.



Ces questionnements conduisent l'analyste à revoir à la baisse ses prévisions de rachats d'actions à compter de l'exercice 2026, réduites à un montant annuel de trois milliards de dollars.



Morgan Stanley ajoute que beaucoup de ses clients lui demandent s'il est temps de se porter à l'achat sur la valeur au vu de sa sous-performance depuis le début de l'année.



A cette question, le professionnel répond que ce phénomène n'est pas seulement dû aux interrogations entourant la situation de capital de l'établissement helvétique, mais aussi à une activité affichant une tendance de fonds moins favorable que celles des autres banques européennes.



Vers 12h40, la valeur chutait de 1,9% tandis que le SMI reculait d'environ 0,4%. Depuis le début de l'année, le titre cède près de 9%.





