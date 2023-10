Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UBS: le titre porté par un relèvement de recommandation information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 10:04









(CercleFinance.com) - L'action UBS signe lundi la plus forte progression de l'indice SMI de la Bourse de Zurich, RBC ayant relevé sa recommandation en estimant que le 'brouillard s'est dissipé' autour de la banque suisse.



Peu avant 10h00, l'action du groupe de services financiers helvétique avance de 0,8% alors que le SMI cède au même moment 0,2%.



Dans une note diffusée dans la matinée, Royal Bank of Canada indique être passé à 'surperformance' sur la valeur, contre 'performance en ligne avec le secteur' jusqu'à présent, avec un objectif de cours amélioré de 20 à 30 francs suisses.



'Nous disposons désormais de davantage de visibilité sur un certain nombre de sujets et nous sommes rassurés par ce que nous constatons', expliquent les analystes, qui disent beaucoup attendre du prochain point stratégique qui se tiendra en février prochain.



Du point de vue de RBC, tout accès de faiblesse du titre à court terme constituerait donc une 'opportunité d'achat' au vu de la capacité du groupe à se sortir de situations délicates.





Valeurs associées UBS GROUP Swiss EBS Stocks +0.73%