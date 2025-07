UBS: le titre avance après un 2ème trimestre supérieur aux attentes information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 09:55









(Zonebourse.com) - UBS a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes à la faveur de la bonne tenue de ses activités dans la banque d'investissement et dans une moindre mesure de sa division de gestion de fortune.



L'établissement financier suisse indique avoir dégagé sur le deuxième trimestre un bénéfice net plus que doublé à 2,4 milliards de dollars contre une prévision moyenne des analystes établie autour de deux milliards.



Cette progression s'explique notamment par un bond du bénéfice imposable de ses activités de banque d'investissement, qui a atteint 526 millions de dollars sur le trimestre contre 412 millions un an plus tôt, et par les solides performances de sa branche stratégique de gestion de fortune dont le profit avant impôts est ressorti à 1,44 milliard, à comparer avec 1,16 milliard au deuxième trimestre 2024.



Au niveau du groupe, ses dépenses opérationnelles ont reculé de 6% en données publiées.



S'agissant de ses perspectives, UBS indique que le troisième trimestre a démarré sur les chapeaux de roue, porté par la bonne tenue des actifs risqués - notamment les marchés d'actions internationaux - et la faiblesse du dollar américain.



'Dans l'ensemble, le moral des investisseurs reste positif, même si des incertitudes persistantes sur le plan macroéconomique et géopolitique invitent à la prudence', déclare la banque helvétique.



'Dans ce contexte, nos échanges avec les clients et la dynamique de nos projets indiquent clairement une forte volonté, tant chez les investisseurs que les entreprises, de mettre du capital au travail - signe d'un regain de confiance dans les perspectives économiques', ajoute la firme.



Pour le troisième trimestre, UBS dit anticiper une stabilité générale des revenus nets d'intérêts (NII) de sa division de gestion de fortune et de la banque privée en francs suisses, soit une légère progression séquentielle, de l'ordre de quelques pourcents une fois exprimé en dollars.



Le groupe se montre par ailleurs pleinement confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers pour 2025 et 2026 grâce à son modèle d'affaires diversifié.



'Si le exigence réglementaires imposées par la Suisse restent évidemment un facteur pénalisation pour l'instant, ces résultats de deuxième trimestre viennent rappeler à quel point le modèle économique du groupe reste robuste et la rapidité et la fluidité avec lesquelles se fait l'intégration de Credit Suisse', commentent ce matin les analystes de Deutsche Bank.



A la suite de ces éléments, le titre de la première banque suisse avançait de 1,1%, faisant mieux que le SMI (+0,1%) mais moins bien que l'indice regroupant les valeurs bancaires européennes (+1,7%).







