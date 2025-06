UBS: lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 09:42









(CercleFinance.com) - UBS a officialisé lundi le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de deux milliards de dollars, une annonce qui faisait progresser son titre ce matin en Bourse de Zurich.



Dans un communiqué, la banque privée suisse indique que ces rachats de titres débuteront le mardi 1er juillet pour se concentrer uniquement sur le second semestre de l'exercice.



Le précédent plan, qui avait été lancé en avril 2024, a quant à lui été bouclé suite à l'acquisition de deux milliards de dollars d'actions, comme initialement prévu.



Au vu du récent renforcement des exigences en matière de fonds propres décidé par les autorités suisses, c'est surtout la politique de distribution de l'établissement helvétique pour les prochains exercices qui inquiète les investisseurs.



A ce titre, UBS indique qu'il dévoilera ses intentions relatives à la rémunération des actionnaires pour 2026 à l'occasion de la publication de ses résultats financiers 2025, prévue en début d'année prochaine.



Suite à ces annonces, l'action UBS s'adjugeait plus de 1% sur le SMI lundi matin, mais accuse encore un repli de l'ordre de 2% depuis le début de l'année, toujours pénalisée par les incertitudes entourant son capital.





Valeurs associées UBS GROUP 26,930 CHF Swiss EBS Stocks +0,56%