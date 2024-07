UBS : la nature volatile de l'argent a été mise en évidence

"La saison actuelle des bénéfices américains devrait être robuste et les données macroéconomiques aux États-Unis se maintiennent, nous pensons que de nouveaux reculs des actifs à risque, y compris de l'argent, devraient être de courte durée", anticipe le spécialiste.

(AOF) - "Les comptes spéculatifs sur le marché des contrats à terme ayant accumulé des positions longues importantes, des prises de bénéfices ou des réductions de risques peuvent intervenir à tout moment", explique UBS à propos du recul récent de l'argent. D'un point de vue fondamental, il le met sur le compte de statistiques économiques décevantes, donnant l'exemple des données sur le sentiment (par exemple, PMI et Ifos) plutôt faibles, en particulier en dehors des États-Unis.

