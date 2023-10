UBS GWM prend une participation dans un fonds de Columbia Threadneedle Investments

Nick Henderson, gérant du fonds et l'équipe Actions mondiales de Columbia Threadneedle ont identifié sept " mégatendances ", dont la transition énergétique, la santé et le bien-être ou encore les villes durables, qui viendront soutenir, sur le long terme, ces entreprises bien positionnées.

Le portefeuille est complété par une stratégie d'overlay afin d'optimiser les rendements avec un objectif combiné de 4 à 8% par an.

(AOF) - Columbia Threadneedle Investments (groupe de gestion d'actifs international) annonce que son client UBS Global Wealth Management (UBS GWM), a pris une participation significative dans son nouveau fonds CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund. Ce fonds, lancé fin août, est classé Article 8 conformément à la réglementation SFDR et vise à dégager des niveaux de rendements résilients issus d'un portefeuille composé de sociétés leaders en matière de développement durable.

