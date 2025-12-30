UBS Group passe sous les 5% du capital d'Air France-KLM
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 08:08
Le groupe bancaire suisse a précisé détenir, directement et indirectement, 9 345 817 actions Air France-KLM représentant autant de droits de vote, soit 3,56% du capital et 2,53% des droits de vote du transporteur aérien franco-néerlandais.
