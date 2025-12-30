 Aller au contenu principal
UBS Group passe sous les 5% du capital d'Air France-KLM
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 08:08

UBS Group AG a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 23 décembre, directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital d' Air France-KLM , au résultat d'une cession d'actions hors marché.

Le groupe bancaire suisse a précisé détenir, directement et indirectement, 9 345 817 actions Air France-KLM représentant autant de droits de vote, soit 3,56% du capital et 2,53% des droits de vote du transporteur aérien franco-néerlandais.

