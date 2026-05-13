UBS Group IB & GWM passe sous les 5% du capital de Soitec
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 17:00
L'établissement helvétique a précisé détenir indirectement 1 377 169 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 3,85% du capital et 3,03% des droits de vote du fabricant de matériaux pour semi-conducteurs.
En revanche, Morgan Stanley a déclaré avoir franchi en hausse, le 6 mai, par l'intermédiaire de ses filiales, le seuil de 5% des droits de vote de Soitec et détenir indirectement 6,67% du capital et 5,26% des droits de vote de cette société.
Valeurs associées
|155,8500 EUR
|Euronext Paris
|+7,71%
A lire aussi
-
Environ 200 syndicalistes se sont rassemblés mercredi devant la bourse du travail de Carcassonne, un bâtiment municipal dont le maire RN veut déloger plusieurs organisations syndicales hostiles à son égard, a constaté un journaliste de l'AFP. Le 30 avril, au lendemain ... Lire la suite
-
Désormais toutes hospitalisées, les 22 personnes identifiées en France comme cas contacts de la néerlandaise décédée de l'hantavirus ont toutes débuté une quarantaine à l'hôpital, selon l'exécutif, qui promet de faire preuve de "transparence", espérant ainsi limiter ... Lire la suite
-
Le parquet général a placé mercredi au-dessus de Nicolas Sarkozy l'épée de Damoclès d'un infamant retour en détention, en requérant en appel sept ans de prison contre l'ancien président de la République, soit deux ans de plus que sa condamnation de première instance ... Lire la suite
-
Le Conseil d'État a annoncé mercredi avoir rejeté une requête d'Amazon contre une application de la "Loi Darcos" de 2021 fixant à trois euros le tarif minimal des frais de livraison à domicile pour toute commande de livres neufs d'une valeur inférieure à 35 euros. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|8 007,97
|+0,35%
|155,85
|+7,71%
|106,12
|-1,46%
|0,1676
|+23,24%
|44,1
|+9,54%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer