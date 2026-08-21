UBS Global Wealth Management relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500 à 8 100 points

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UBS Global Wealth Management a relevé son objectif de fin d'année pour l'indice S&P 500 .SPX à 8 100 points, invoquant des perspectives de résultats plus favorables et sa confiance dans une croissance soutenue des bénéfices jusqu'à l'année prochaine.

Filiale de gestion de fortune de la banque UBS UBSG.S , UBS Global Wealth Management vient s’ajouter à un nombre croissant de cabinets d’analyse internationaux qui prévoient que le S&P 500 dépassera les 8 000 points d’ici fin 2026.

Ce nouvel objectif implique une hausse d’environ 6 % par rapport au cours de clôture de jeudi, à 7 641,16 points.

UBS, qui a maintenu son opinion « attractive » sur les actions américaines, a déclaré que les « trois piliers » soutenant le marché haussier — une croissance économique résiliente, une politique monétaire favorable et l’adoption de l’IA — étaient solidement en place.

« Si les entreprises liées à l’IA restent des contributeurs clés, la performance récente de l’

e a également été soutenue par l’amélioration des conditions dans les secteurs plus cycliques de l’économie », a-t-elle indiqué dans une note datée de jeudi.

La division de gestion de fortune a revu à la hausse ses prévisions concernant le bénéfice par action du S&P 500, les portant à 350 dollars en 2026 et à 400 dollars en 2027, contre des estimations précédentes de 335 et 375 dollars, respectivement.

UBS a également relevé son objectif de niveau de l’indice à mi-année pour 2027, le portant de 8 200 à 8 400.