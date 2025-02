UBS envisage une once d'or à 3200 dollars en 2025

(AOF) - UBS a révisé à la hausse ses prévisions pour le cours de l’once d’or en 2025 alors qu’elle a déjà progressé d'environ 10% depuis le début de l’année. La banque suisse anticipe désormais 3200 dollars en cours d’année, avant que l’once ne retombe pour terminer 2025 au-dessus de 3000 dollars. UBS évoque un sentiment haussier profondément enraciné, l'or étant considéré comme une valeur refuge dans un environnement macroéconomique très incertain et volatil.

Elle considère par ailleurs que le positionnement actuel des investisseurs laisse entrevoir la possibilité du renforcement le poids de l'or dans leurs portefeuilles. Le spécialiste signale également l'existence d'une demande plus forte que prévu de la part du secteur officiel.

"Après avoir manqué plusieurs opportunités d'achat (baisses brèves/peu profondes) en 2024, les investisseurs se méfient probablement de la répétition des mêmes scénarios et pourraient vouloir profiter des corrections plus tôt cette fois-ci", anticipe UBS.

Enfin, les problèmes de liquidité pourraient amplifier les reprises et rendre le marché vulnérable à la hausse à toute reprise de la demande physique.

Morgan Stanley est plus pessimiste et prévoit une baisse de l'once à 2700 dollars au quatrième trimestre, même elle juge vraisemblable qu'elle dépasse 3000 dollars à court terme. " Un accord de paix potentiel entre la Russie et l'Ukraine est probablement le facteur de risque le plus discuté pour l'or. Après tout, c'est le début du conflit en 2022 et la sanction des actifs russes qui ont servi de catalyseurs à l'augmentation des achats des Banques centrales sur les marchés émergents en général ", explique la banque américaine. " Si un accord de paix potentiel devait, d'une manière ou d'une autre, ralentir le rythme des achats des banques centrales, nous y verrions un risque pour les prix ".