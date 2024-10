Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UBS: enregistre un bénéfice net de 1,42 Md$ au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - UBS publie un chiffre d'affaires de 12,33 milliards de dollars au titre du 3e trimestre, contre 11,69 milliards de dollars un an plus tôt à la même période.



La banque suisse enregistre un bénéfice avant impôts de 1,92 milliard de dollars (vs -184 millions de dollars un an plus tôt), légèrement supérieur aux attentes.



La branche de gestion de fortune, principale contributrice de ses résultats, a dégagé de son côté un bénéfice avant impôts de 1,08 milliard de dollars.



Au final, le groupe enregistre un bénéfice net de 1,42 milliard de dollars sur la période, nettement supérieur aux prévisions du marché, et effaçant largement la perte de 715 millions de dollars enregistrée au 3e trimestre 2023. Le BPA ressort à 0,43 $.



'Malgré un contexte de marché favorable mais marqué par des périodes de forte volatilité et de décalage, nos activités ont affiché une croissance impressionnante des revenus en maintenant une dynamique solide, notamment en Amérique et dans la région APAC', souligne Sergio P. Ermotti, le CEO du groupe.



Le ratio de fonds propres dit 'CET1' ressort à 14,3% à fin septembre (vs 14,9% à fin juin).



Le groupe indique avancer dans ses objectifs de réduction des coûts avec des économies brutes supplémentaires de 0,8 milliard USD au troisième trimestre 2024 et environ 7,5 milliards USD attendus pour l'année 2024.

Le groupe dit rester engagé envers ses ambitions de dividendes et de rachats pour 2025 et 2026.



'Pour le quatrième trimestre, nous prévoyons une baisse à un chiffre moyen des revenus d'intérêts nets dans la gestion de fortune mondiale et une baisse à un chiffre faible dans la banque de détail et d'entreprises', conclut UBS.





Valeurs associées UBS GROUP 28,16 CHF Swiss EBS Stocks -1,09%