UBS: en tête du SMI, Jefferies passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 14:38









(CercleFinance.com) - Le titre UBS s'adjuge mardi la plus forte hausse du SMI à la Bourse de Zurich à la suite d'un relèvement de recommandation des analystes de Jefferies, passés de 'conserver' à 'acheter' sur la valeur.



A 14h30, l'action de la banque privée suisse grimpe de 3,3% alors que l'indice SMI recule de 0,3% au même instant. Le secteur européen des services financiers se replie lui de 0,1%.



Dans une note de recherche publiée ce matin, les analystes de Jefferies se montrent optimistes quant à la capacité du groupe à restituer du capital à ses actionnaires, disant justement attendre des précisions sur ce point au cours des jours qui viennent.



Au-delà des perspectives en termes de rémunération du capital, le bureau d'études déclare s'attendre à ce que l'activité de l'établissement helvétique évolue elle aussi favorablement, notamment grâce à la division de gestion de fortune.



'Cela signifie que les investisseurs vont pouvoir se recentrer sur la façon dont UBS gagne de l'argent dans ses activités de coeur, où nous percevons des perspectives séduisantes en matière de rentabilité', ajoute-t-il.



Jefferies relève en conséquence son conseil sur le titre à l'achat avec un objectif de cours porté de 22 à 37 francs suisses, faisant apparaître un potentiel haussier de 41% par rapport au cours de clôture d'hier soir.





Valeurs associées UBS GROUP 27,100 CHF Swiss EBS Stocks +3,71%