UBS dévoile une nouvelle gamme pour les clients privés

(NEWSManagers.com) - UBS a annoncé le lancement d'une nouvelle initiative d'investissement à long terme pour les clients privés. Il s'agit d'un programme d'une gamme de fonds baptisée " The Future of... " . L'établissement publiera régulièrement des livres blancs sur les défis qui trouvent une forte résonance auprès des clients et fournira des solutions d'investissement associées sur les marchés publics et privés. Les thèmes auront une forte composante durable, mais iront au-delà des simples considérations de durabilité. La première offre de la série, Future of Waste (L'Avenir des déchets), est lancée aujourd'hui.

L' offre sur la thématique L' Avenir des déchets comprend des investissements proposés par UBS et par des tiers, comme par exemple: des actions et des obligations individuelles, des fonds liquides dont les composantes font état d' une surperformance en matière de déchets, des fonds du marché privé dont les sociétés en portefeuille sont axées sur la gestion des déchets, des investissements directs et des sociétés qui font état d' une surperformance en matière de déchets et de pollution, telle que mesurée par le programme Advice SI d'UBS.

Cette année, L' Avenir de... soutiendra également la recherche en utilisant le nouveau Deep Theme Explorer d' UBS Evidence Lab. Cet outil reconnaît les thèmes associés aux termes de recherche en identifiant les phrases ou les mots qui les entourent fréquemment. Il effectue ensuite une recherche dans les publications afin de déterminer à quelle fréquence le thème apparaît et la manière dont sa perception évolue au fil du temps.