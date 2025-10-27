UBS dépose une demande de licence bancaire aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UBS UBSG.S a déposé une demande de licence bancaire nationale aux États-Unis, a déclaré la banque suisse lundi, une étape qui souligne son ambition de croissance sur le marché américain.

Dans un mémo adressé au personnel d'UBS et consulté par Reuters, Rob Karofsky, président d'UBS Americas, et Michael Camacho, responsable d'UBS Global Wealth Management US, ont déclaré que la banque avait déposé une demande de charte bancaire nationale pour UBS Bank USA.