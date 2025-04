UBS dépasse les attentes au 1T, prudente face aux perspectives économiques "imprévisibles"

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant bancaire suisse UBS a publié mercredi des résultats en léger repli mais bien meilleurs qu'attendu pour le premier trimestre, se montrant toutefois prudent quant aux perspectives économiques, "particulièrement imprévisibles".

Pour les trois premiers mois de l'exercice la banque, qui poursuit l'intégration de son ex-rivale Credit Suisse, a dégagé un bénéfice net de près de 1,7 milliard de dollars, (1,4 milliard d'euros), en repli de 4% par rapport à la même période un an plus tôt, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Son produit d'exploitation a quant à lui reculé de 1%, à près de 12,6 milliards de dollars, sur fond cependant de hausse des revenus générés par les transactions avec la volatilité des marchés.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars et un produit d'exploitation de 11,38 milliards.

Sa division gestion de fortune a vu ses revenus croître de 5% à 6,4 milliards de dollars, les revenus générés par les transactions ayant grimpé de 15% par rapport à la même période un an plus tôt avec la volatilité des marchés.

Les revenus de sa banque d'investissement ont quant à eux augmenté de 16% à près de 3,2 milliards de dollars, soutenus par les activités de marchés.

Les analystes s'attendaient à une hausse des revenus générés par les commissions sur les transactions, comme cela a été le cas pour les grandes banques d'affaires américaines.

La banque s'est montrée prudente sur les perspectives compte tenu des droits de douane qui font "peser un risque significatif sur la croissance mondiale et sur l'inflation, assombrissant les perspectives en matière de taux d'intérêt", a-t-elle souligné dans le communiqué.

"Vu l'éventail des possibles, les perspectives économiques paraissent particulièrement imprévisibles", a-t-elle ajouté.

"Un climat d'incertitude prolongé pourrait grever le marché et pousser entreprises et investisseurs à reporter à des jours meilleurs des décisions importantes en matière de stratégie, de capital et d'investissement", a-t-elle estimé.