Trump prêt à aller plus loin sur les droits de douane contre l'Inde et l'industrie pharmaceutique

Le président américain Donald Trump devant la presse en Pennsylvanie le 3 août 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Pression sur l'Inde et le secteur pharmaceutique, négociations de la dernière chance avec la Suisse, les droits de douane supplémentaires voulus par Donald Trump et prévus pour jeudi pourraient encore évoluer d'ici là, alors que le président américain souffle le chaud et le froid avec ses interlocuteurs.

Interviewé sur la chaîne CNBC, M. Trump a focalisé son attention sur l'Inde puis l'industrie pharmaceutique, un secteur déjà sous pression car le locataire de la Maison Blanche souhaite faire baisser le prix des médicaments dans son pays.

Le président américain avait déjà exprimé son mécontentement vis-à-vis de New Delhi, lui reprochant notamment d'acheter du pétrole russe et de ne pas faire ce qu'il faut pour ouvrir l'économie indienne aux produits américains.

Des accusations réitérées mardi et qui pourraient le pousser à aller plus loin que la surtaxe déjà annoncée de 25%, prévue pour le 7 août.

"L'Inde n'a pas été un bon partenaire commercial, car elle fait beaucoup d'affaires avec nous, mais nous n'en faisons pas avec elle. Donc nous nous sommes mis d'accord sur 25%, mais je pense que je vais augmenter ce chiffre de manière significative dans les prochaines 24 heures, car ils achètent du pétrole russe", a-t-il insisté.

Donald Trump a fait plusieurs fois référence, ces dernières semaines, à une "pénalité" visant l'Inde à cause du pétrole russe, suscitant des inquiétudes parmi les industriels indiens.

Une inquiétude qui pourrait se renforcer alors que le président américain a donné une idée de ce qu'il envisageait concernant les droits de douane sectoriels appliqués au secteur pharmaceutique, l'un des principaux en Inde.

Début juillet, Donald Trump avait affirmé qu'il imposerait une surtaxe de 200% sur les produits pharmaceutiques importés aux Etats-Unis si la production n'était pas rapidement rapatriée sur le sol américain.

Désormais, il anticipe dans un premier temps "un droit de douane bas" sur ces produits, mais "dans un an, un an et demi maximum, cela sera 150% et ensuite 250%, parce que l'on veut des médicaments fabriqués dans notre pays".

- La Suisse négocie encore -

L'annonce devrait intervenir, comme pour ceux prévus sur les semiconducteurs, "dans le courant de la semaine prochaine", a-t-il précisé.

Le président américain souhaite par ailleurs abaisser les prix des médicaments, plus chers aux Etats-Unis que dans la grande majorité des autres pays industrialisés.

La présidente suisse Karin Keller-Sutter à Genève, le 9 mai 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Dans des courriers adressés la semaine dernière à 17 entreprises du secteur, il leur demandait d'abaisser les prix de leurs produits sous peine de représailles.

Les droits de douane sur l'industrie pharmaceutique devraient être au menu des discussions entre la Suisse et les Etats-Unis, alors que la présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter, et son ministre de l'Economie, Guy Parmelin, doivent arriver dans la journée.

Ils espèrent parvenir à réduire la surtaxe de 39% sur les produits suisses prévue pour le 7 août, un niveau bien supérieur à celui appliqué à ceux provenant de l'Union européenne (15%).

Reste à voir si Donald Trump se montrera réceptif, alors qu'il a jugé les échanges précédents infructueux.

"La dame (Mme Keller-Sutter) est très gentille, mais elle ne voulait pas écouter. Ils ne payaient quasi pas de droits de douane jusqu'ici. Nous avons 41 milliards de dollars de déficit et ils veulent payer 1%", a-t-il insisté à sur l'antenne de CNBC.

Les signes de détente apparaissent cependant avec certains partenaires commerciaux. L'UE a ainsi annoncé suspendre ses mesures de représailles, après l'accord annoncé avec Washington limitant à 15% la majorité des droits de douane sur les produits européens.

Parmi les hausses de surtaxes prévues, celle visant les produits brésiliens va ouvrir le bal, à partir de 00H01 mercredi (04H01 GMT), avec des droits de douane qui atteindront désormais 50%, mais de nombreux secteurs, tels que l'aviation, l'énergie ou les jus d'orange, sont exemptés.

Au total, selon Brasilia, 36% des exportations brésiliennes vers les Etats-Unis seront concernées par ces taxes.