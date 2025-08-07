UBS: départ de l'alliance bancaire pour le climat NZBA
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 17:09
Dans un communiqué, le groupe helvète n'étaye pas les motifs de son départ, indiquant simplement que son choix résulte d'une évaluation annuelle de ses adhésions à des pactes liés à la durabilité et au climat.
'Notre engagement en faveur du développement durable demeure inchangé et nous reconnaissons l'importance d'une transition ordonnée vers une économie à faibles émissions de carbone', assure l'établissement, qui ajoute qu'il continuera d'accompagner ses clients dans la compréhension de l'impact du changement climatique sur leurs modèles économiques et leurs investissements, en prenant en compte à la fois les risques et les opportunités.
Les adhérents de la NZBA, qui regroupe plus de 120 membres dans une quarantaine de pays, s'engagent notamment à aligner les émissions de gaz à effet de serre induites par leurs activités de crédit ainsi que d'investissement pour compte propre avec la trajectoire requise pour atteindre la neutralité carbone en 2050 (hausse de la température inférieure à deux degrés).
Plusieurs grandes banques ont décidé de quitter l'organisation au cours des dernières semaines, dont Barclays ou HSBC tout récemment.
Valeurs associées
|31,480 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+2,57%
