 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Au Kirghizstan, l'avenir incertain d'une rare forêt ancestrale de noyers
information fournie par AFP 13/11/2025 à 16:31

Femme cherchant des noix à Arslanbob, au Kirghizstan, le 21 octobre 2025 ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )

Femme cherchant des noix à Arslanbob, au Kirghizstan, le 21 octobre 2025 ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )

"La forêt était tellement dense avant. Mais elle s'est éclaircie", se remémore Assel Alicheva. En Asie centrale, la plus ancienne forêt de noyers sauvages au monde est menacée, piétinée par les vaches et brûlée par le soleil.

Enfant, Mme Alicheva avait "peur d'y aller". "C'était impossible d'y marcher. Maintenant il y a moins d'arbres, la différence est grande", dit la septuagénaire en cassant des noix à Arslanbob (ou Arslanbap), village du Kirghizstan.

En cette fin d'automne, le silence de cette forêt qui s'étend sur les contreforts d'une montagne de 4.200 mètres d'altitude est troublé par le bruissement des feuilles mortes remuées par les bâtons des femmes et enfants. Tous recherchent des noix, présentes ici depuis environ un millénaire et ressource économique cruciale dans la région de Djalal-Abad (centre).

"C'est notre gagne-pain. Il n'y a pas d'autres options, uniquement les noix", résume Arno Narynbaïeva, 53 ans, qui en ramasse "depuis son enfance".

Arslanbob, Kirghizstan, 22/10/2025 ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )

Arslanbob, Kirghizstan, 22/10/2025 ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )

Mais le fruit à coque est pris entre deux étaux: d'un côté les activités humaines, avec le surpâturage du bétail et les coupes illégales, de l'autre le réchauffement climatique.

Ces noyers sont dispersés dans une forêt relique de 600.000 hectares, apparue il y a entre 10 et 50 millions d'années, qui "revêt une importance capitale pour le monde entier" car elle conserve "un important patrimoine génétique", avec des espèces ancestrales, explique l'expert forestier Zakir Sarymsakov.

- Sécheresse et vaches -

Cassage de noix à Arslanbob, au Kirghizstan, le 22 octobre 2025 ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )

Cassage de noix à Arslanbob, au Kirghizstan, le 22 octobre 2025 ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )

Mais les habitants des alentours interrogés par l'AFP soulignent l'enchaînement des mauvaises récoltes.

"La chaleur est néfaste pour les noix: elles tombent, brûlent et noircissent", résume la ramasseuse, Mme Narynbaïeva.

Au bazar, la revendeuse Jazgoul Omourzakova assure ne "pas avoir vu ça avant". "Dans les années 2000, on recevait d'importantes quantités, jusqu'à 15 tonnes par jour. Aujourd'hui, trois-quatre tonnes, ça diminue d'année en année", dit la quadragénaire, qui espère "continuer à en exporter en Russie".

"Le climat se réchauffe, les noix perdent en qualité, elles rougissent. Nous devons expédier des cerneaux blancs (prisés en pâtisserie), mais il y en a de moins en moins", explique-t-elle.

Car comme le souligne le spécialiste Zakir Sarymsakov, "le noyer supporte mal la chaleur".

Ce qui est de mauvais augure car l'Asie centrale s'est réchauffée d'environ 1,5°C en trois décennies, deux fois plus que la moyenne mondiale, selon les scientifiques.

Pépinière à Arslanbob, au Kirghizstan, le 22 octobre 2025 ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )

Pépinière à Arslanbob, au Kirghizstan, le 22 octobre 2025 ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )

"Ces 15-20 dernières années, nos forêts de noyers ont également subi les conséquences du changement climatique, avec des périodes de sécheresse plus fréquentes", note M. Sarymsakov.

Le stress hydrique menace aussi le million de plants de la pépinière d'Arslanbob pour reboiser la forêt.

"Il n'a pas plu et il a fait très chaud, la terre s'est asséchée, l'herbe a fané", constate le jardinier Temir Emirov. "Les plants n'ont pas reçu d'eau depuis un mois et utilisent leur propre humidité pour survivre".

- "Concilier économie et nature" -

Vaches à Arslanbob, au Kirghizstan, le 21 octobre 2025 ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )

Vaches à Arslanbob, au Kirghizstan, le 21 octobre 2025 ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )

Au quotidien, la forêt d'Arslanbob lutte contre d'autres ennemis redoutables.

"Le bétail est un problème", estime le garde-forestier Ibraguim Tourgounbekov, responsable de la pépinière, qui se bat aussi contre les "coupes illégales de bois".

Avec l'augmentation des cheptels privés après la chute de l'URSS, les vaches errent dans la forêt, mangent les jeunes pousses et piétinent le sol, empêchant la régénération naturelle et accélérant la désertification.

Et les arbres ont longtemps été utilisés comme bois de chauffe, préféré au charbon, plus cher.

Avec ses équipes, le garde-forestier Tourgounbekov multiplie les actions de prévention, dresse des contraventions et tente de convaincre les éleveurs de réduire leur cheptel.

Pour préserver la forêt, des spécialistes proposent de taxer le surplus de bétail, le gouvernement veut restreindre le pâturage près des habitations et même les imams appellent les fidèles à protéger les noyers.

Selon M. Tourgounbekov, "il est nécessaire de diversifier les options économiques des habitants et d'apprendre à concilier économie et nature", notamment en misant sur le tourisme durable ou en donnant une valeur ajoutée aux noix.

Tri de noix à Arslanbob, au Kirghizstan, le 23 octobre 2025 ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )

Tri de noix à Arslanbob, au Kirghizstan, le 23 octobre 2025 ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )

"Si nous transformons les noix en parfums ou en huiles et les expédions en Europe, la valeur de la noix augmentera. En vendant plus cher, les locaux seront motivés et prendront davantage soin de la forêt", propose M. Tourgounbekov.

Des conseils que tente d'appliquer la nouvelle génération.

Dans son atelier, le lycéen Abdoulaziz Khalmouradov fabrique après les cours de l'huile de noix avec des pressoirs artisanaux.

"J'ai de grands projets: je veux augmenter le nombre de machines et produire plusieurs types d'huiles", dit l'adolescent de 16 ans, qui voudrait viser la clientèle étrangère.

"Le tourisme à Arslanbob est peu développé. Si le nombre de touristes augmente, les volumes augmenteront", estime, confiant, l'apprenti entrepreneur. "Dès que nous aurons obtenu les certificats, nous pourrons exporter".

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    L'Otan renonce à Boeing pour ses avions AWACS
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.11.2025 17:33 

    L'Otan a décidé de renoncer au constructeur américain Boeing pour remplacer sa flotte d'avions AWACS, après le retrait américain du programme, a indiqué jeudi le ministère néerlandais de la Défense. "Les Pays-Bas, de concert avec plusieurs pays partenaires, ont ... Lire la suite

  • Des élèves attendent le début de l'examen équivalent au baccalauréat à Séoul, en Corée-du-Sud, le 13 novembre 2025 ( POOL / KIM HONG-JI )
    Quand la Corée du Sud se met à l'heure du bac
    information fournie par AFP 13.11.2025 16:56 

    Trafic aérien suspendu, ouvertures de la Bourse et des banques retardées, groupes de supporteurs devant les établissements: en Corée du Sud, l'équivalent du baccalauréat est une cause nationale et rien n'est laissé au hasard. L'image des lycéens concentrés et nerveux ... Lire la suite

  • google (Crédit: Pawel Czerwinski / Unsplash)
    L'UE ouvre une enquête sur Google et sa politique de référencement
    information fournie par Zonebourse 13.11.2025 16:55 

    La Commission européenne annonce l'ouverture d'une procédure visant à déterminer si Google applique aux éditeurs des conditions d'accès équitables, raisonnables et non discriminatoires sur Google Search, comme l'impose le Digital Markets Act (DMA). L'enquête cible ... Lire la suite

  • Le Cybertruck de Tesla. (Crédit: / Tesla)
    Tesla rappelle 10 500 batteries Powerwall 2 aux États-Unis pour risque d'incendie
    information fournie par Reuters 13.11.2025 16:52 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Tesla TSLA.O a annoncé jeudi qu'elle rappelait environ 10 500 unités de ses systèmes d'alimentation ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank