UBS dans le vert avec des propos de BofA

UBS avance de 0,5% vers 41,4 CHF à Zurich, sur fond de propos favorables de la part de Bank of America (BofA) qui affiche une recommandation "achat" et vise les 50 CHF sur ce titre qui fait partie de ses "25 actions pour 2026" et constitue selon lui un choix de premier ordre ("top pick") en Europe.

Alors que les résultats de l'établissement financier helvétique au titre du 2e trimestre 2026 sont attendus le 29 juillet, la banque américaine s'attend à ce qu'ils fassent ressortir une forte dynamique du BPA.

BofA ajoute prévoir des rachats d'actions pour 6 MdsUSD cette année, dont 3 MdsUSD attendus à l'occasion de la publication des résultats du 2e trimestre, et "anticipe un compromis au Parlement suisse en août".

"UBS est le plus important gestionnaire de fortune véritablement mondial, destiné à bénéficier d'une forte création de richesse et d'une rotation de liquidités en Asie", ajoute l'établissement américain.