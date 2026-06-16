UBS coupe sa cible de cours sur Zealand Pharma

Zealand Pharma trébuche lourdement à la Bourse de Copenhague (-4,87%, à 291,10 couronnes danoises), pénalisé par UBS, qui a sensiblement abaissé son objectif de cours sur le titre, mais aussi par des prises de bénéfices. Depuis sa chute de 22,68% le 8 juin dernier, l'action a enchaîné cinq séances consécutives de hausse pour un gain cumulé de 21,28%.
La banque suisse explique que le titre de la société de biotechnologie n'a pas connu une très bonne performance (-38,14% depuis le début de l'année), en raison d'un désintérêt général pour le secteur lié à l'obésité, ainsi que de données inférieures aux attentes pour le Petrelintide, l'un de ses deux actifs en développement.
Pour son autre actif en développement, le Survodutide, des données publiées récemment ont été fraîchement accueillies (-22,68% le 8 juin dernier). Ce produit contre l'obésité et la MASLD (stéatose hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique) s'est révélé efficace, mais les données de tolérance ont été très décevantes et devraient probablement limiter de manière significative son utilisation.
Par conséquent, UBS a réduit ses prévisions de pics de ventes pour le Survodutide, ce qui a conduit les analystes a diminuer également leur objectif de cours sur le titre Zealand Pharma de 730 à 540 couronnes danoises, tout en gardant une recommandation à acheter.
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