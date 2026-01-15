UBS confirme son conseil sur Danone avant les résultats
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 16:55
UBS s'attend à une croissance à périmètre comparable de 4,3 % au 4ème trimestre (portée par SN) et une amélioration de la marge opérationnelle de 46 points de base pour le Groupe en 2025.
Selon l'analyste, Danone devrait anticiper une croissance à périmètre comparable de 3 à 5 %, une amélioration de la marge et une croissance du BPA en 2026.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 de 22 fois avec un rendement de 3%.
Valeurs associées
|76,5200 EUR
|Euronext Paris
|+0,31%
