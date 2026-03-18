 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saint-Denis: le président PS du département condamne "le déferlement de propos racistes" contre le nouveau maire LFI
information fournie par AFP 18/03/2026 à 18:10

Le nouveau maire LFI de Saint Denis (Seine-Saint-Denis), Bally Bagayoko à Paris le 11 décembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le nouveau maire LFI de Saint Denis (Seine-Saint-Denis), Bally Bagayoko à Paris le 11 décembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le président socialiste du département de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, a dénoncé mercredi "le déferlement de propos racistes" visant le nouveau maire insoumis de Saint-Denis, élu dès le premier tour, Bally Bagayoko.

"Je condamne fermement la stigmatisation dont fait l'objet la ville depuis dimanche dernier et le déferlement de propos racistes contre son nouveau maire, Bally Bagayoko", a déclaré dans un communiqué Stéphane Troussel, soutien du maire socialiste sortant, Mathieu Hanotin.

S'il "regrette la tournure qu'(a) pris le débat" à Saint-Denis, il estime qu'"en démocratie, les électeurs ont toujours raison".

Né dans les Hauts-de-Seine de parents maliens, Bally Bagayoko a essuyé de nombreux commentaires racistes sur les réseaux sociaux.

Mardi soir, des "personnels de l’Éducation nationale de la ville" de Saint-Denis ont de leur côté lancé une pétition de "soutien au nouveau maire de la ville Bally Bagayoko, face à l'offensive médiatique raciste qu'il subit depuis son élection".

Dénonçant les propos tenus pendant la campagne par le maire sortant Mathieu Hanotin, qui affirmait que les narcotrafiquants faisaient campagne pour son concurrent, les signataires déplorent que ces propos aient été repris "sans aucune prudence" par le directeur de la rédaction de Valeurs actuelles Tugdual Denis sur BFMTV et RMC.

Ils pointent également la dissémination sur le réseau social X de tweets, repris ensuite par plusieurs journalistes, selon lesquels Bally Bagayoko aurait qualifié Saint-Denis de "ville des Noirs" alors qu'il s'agissait de "ville des rois".

Mardi matin, la journaliste de BFMTV et RMC Apolline de Malherbe l'a interrogé sur ces mots qu'il n'a pas tenus, avant de s'excuser plus tard dans la journée sur X: "dans le brouhaha du duplex j'avais mal entendu ses propos dimanche soir minuit, et j'en suis désolée", a-t-elle écrit.

Municipales 2026
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris finit en léger retrait, entre le Golfe et la BCE
    information fournie par AFP 18.03.2026 19:40 

    La Bourse de Paris a très légèrement reculé en toute fin séance mercredi, cédant finalement 0,06%, lestée par une nouvelle envolée du pétrole et l'attente de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi. Après deux jours de reprise, la place parisienne ... Lire la suite

  • Le porte-avions français Charles-de-Gaulle, le 5 juin 2021 à Toulon ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Le futur porte-avions s'appellera "France Libre"
    information fournie par AFP 18.03.2026 19:32 

    "Puissance, indépendance, résistance": le porte-avions français, symbole de souveraineté, qui succèdera en 2038 au Charles de Gaulle s'appellera "France Libre", en hommage à "l'esprit français" de "résistance" incarné par le général, a dévoilé mercredi Emmanuel ... Lire la suite

  • Une station-service américaine à Houston (Texas) le 16 mars 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )
    Pétrole: Trump cherche à atténuer les effets de la guerre au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 18.03.2026 19:22 

    Les Etats-Unis ont annoncé mercredi une série de mesures visant à faciliter le commerce de pétrole, un signe de l'empressement de Donald Trump à limiter la forte hausse des prix à la pompe provoquée par la guerre au Moyen-Orient. Le président américain a notamment ... Lire la suite

  • Une boule de feu sur le site d'une frappe aérienne israélienne qui a touché un bâtiment du quartier de Bachoura à Beyrouth, le 18 mars 2026 au Liban ( AFP / FADEL itani )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 18.03.2026 19:02 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 19e jour mercredi: - Nouveau message écrit du guide suprême Le nouveau guide suprême iranien a rendu hommage, dans un message écrit, au chef du Conseil suprême de la sécurité nationale la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank