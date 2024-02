UBS : comptes trimestriels dans le rouge et retour des rachats d'actions

(AOF) - UBS a dévoilé une perte nette au quatrième trimestre et prévoit de relancer les rachats d’actions au second semestre. Une fois finalisée l’acquisition de Credit Suisse à la fin du deuxième trimestre, la banque helvétique prévoit de racheter jusqu’à 1 milliard de dollars de ses titres. UBS affiche pour ambition de racheter plus d’actions en 2026 qu’en 2022. Elle prévoit également une croissance d’environ 15% de son dividende par action au titre de 2024 après une augmentation de 27% à 70 cents en 2023.

Sur les trois derniers mois de 2023, UBS a enregistré une perte nette de 279 millions de dollars contre un profit de 1,65 milliard d'euros, un an auparavant. Elle a notamment enregistré une perte de 508 millions de dollars liée à son investissement dans SIX Group et des coûts d'intégration de Credit Suisse pour 1,75 milliard de dollars.

A l'occasion de cette publication, la banque a confirmé ses objectifs dont l'atteinte d'une rentabilité des capitaux propres (RoCET1) d'environ 15% d'ici fin 2026 et 18% en 2028.

UBS affiche également l'ambition de dépasser 5000 milliards de dollars d'encours en gestion de fortune en 2028. Elle vise 100 milliards de dollars de collecte annuelle jusqu'en 2025, puis 200 milliards de dollars jusqu'en 2028. L'établissement a attiré 77 milliards de dollars d'argent frais depuis le rachat de Credit Suisse.

UBS table sur 13 milliards de dollars d'économies d'ici 2026, dont la moitié d'ici la fin de cette année.

L'établissement helvétique a fini l'année avec un ratio de fonds propres durs (CET1) de 14,5%.

