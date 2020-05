UBS collecte 33Md$ dans son activité d'Asset Management

(NEWSManagers.com) - UBS a publié la semaine dernière ses résultats pour le premier trimestre 2020. Dans l'activité de Wealth Management, UBS a indiqué que les actifs investis à la fin du trimestre se sont élevés à 2.339 milliards d' USD, soit une baisse de 11% par rapport au trimestre précédent. L' afflux net d' argent frais s' est établi à 28 milliards de dollars, ou à 12 milliards de dollars si l' on exclut les 16 milliards de dollars de sorties de fonds en rapport avec le programme des dépôts. La marge nette s' est établie à 20 points de base, soit une hausse de 5 points de base en glissement annuel.

En Asset Management, le produit d' exploitation a augmenté de 15%, en raison de la progression des commissions de gestion et des commissions de performance. Les commissions de gestion nettes ont gagné 14% et les commissions de performance ont augmenté de 9 millions de dollars. Le ratio charges/produits s' est élevé à 69,5%. Les actifs investis sont en baisse en glissement trimestriel malgré un afflux net d' argent frais de 33 milliards de dollars (23 milliards de dollars hors flux relatifs au marché monétaire).

Le résultat net du groupe s' est élevé à 1,6 milliards de dollars, en hausse de 40% en glissement annuel.

Les pertes sur crédit ont augmenté à 268 millions de dollars sur la période, contre 20 millions de dollars au premier trimestre 2019. Sur ce montant, 122 millions de dollars ont concerné la banque d'investissement et 53 millions de dollars, les activités de gestion de patrimoine.

Le bénéfice net a été soutenu par les bonnes performances de la banque d'investissement et des activités de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs. Le bénéfice avant impôts s'est inscrit en hausse de 41% dans la gestion de patrimoine et de 52% dans la gestion d'actifs.

UBS avait précédemment annoncé anticiper un bénéfice net d'environ 1,5 milliard de dollars au premier trimestre.

" La baisse des prix des actifs réduira nos revenus nets récurrents. Le fléchissement des taux d'intérêt freinera le résultat net des opérations d'intérêts et les niveaux d'activité des clients diminueront probablement, ce qui viendra affecter les revenus issus des transactions" , a indiqué UBS dans son communiqué. " La mise en œuvre continue et sans faille de nos plans stratégiques contribuera à atténuer ces retombées défavorables" , a ajouté la banque.