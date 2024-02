UBS cible plus de 5000 milliards de dollars d'encours en gestion de fortune en 2028

(AOF) - UBS a enregistré une perte nette sur les 3 derniers mois de 2023 et annoncé le retour des rachats d’actions au second semestre, une fois finalisée l’acquisition de Credit Suisse. La banque suisse compte racheter jusqu’à 1 milliard de dollars de ses titres cette année et a dévoilé son ambition de racheter plus d’actions en 2026 qu’en 2022. Après un bond de 27% de son dividende à 70 cents par action en 2023, le dividende au titre de 2024 devrait croître d’environ 15%.

Au quatrième, UBS a enregistré une perte nette de 279 millions de dollars contre un profit de 1,65 milliard d'euros, un an auparavant. Elle résulte d'une perte de 508 millions de dollars liée à son investissement dans SIX Group et de 1,75 milliard de dollars de coûts d'intégration de Credit Suisse.

A l'occasion de cette publication, UBS a affiché son ambition de dépasser 5000 milliards de dollars d'encours en gestion de fortune en 2028 contre 3850 milliards de dollars d'encours fin 2023. La banque helvétique vise 100 milliards de dollars de collecte annuelle jusqu'en 2025, puis 200 milliards de dollars jusqu'en 2028. L'établissement a attiré 77 milliards de dollars d'argent frais depuis le rachat de Credit Suisse, dont 21,8 milliards de dollars sur les trois derniers mois de 2023.

En gestion d'actifs, UBS a enregistré une décollecte de 12,2 milliards de dollars. Ses actifs sous gestion ont cependant augmenté de 6% à 1649 milliards de dollars grâce aux effets de marché et de change.

L'établissement helvétique a fini l'année avec un ratio de fonds propres durs (CET1) de 14,5%.