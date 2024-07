UBS augmente ses prévisions pour le prix du gaz

(AOF) - La banque suisse a rehaussé ses estimations pour le cours du gaz d'environ 9% en 2024 en raison d'un marché plus tendu. Le Dutch TTF - qui fait référence en Europe - est attendu à 33 euros par MWh en moyenne. A court terme, il est attendu au-dessus de 30 euros. Au quatrième trimestre, il est anticipé entre 40 et 45 euros en raison d'une demande plus élevée du fait de la saison. Le spécialiste anticipe une normalisation du prix à partir de 2026 grâce à la mise en ligne de nouvelles capacités de GNL : il prévoit un Dutch TTF à environ 30 euros.