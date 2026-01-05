UBS abaisse son objectif de cours sur Oracle, mais reste à l'achat
Du point de vue de l'analyste, ce repli de reflète pas seulement une perte de confiance des investisseurs dans l'activité du concepteur de logiciels d'entreprise, mais aussi dans les perspectives d'OpenAI, l'inventeur de ChatGPT, un phénomène qui est venu peser sur l'ensemble des valeurs liées à l'IA.
En dépit de ce mouvement de correction, le bureau d'études dit maintenir une opinion favorable sur le titre, anticipant à la fois une accélération de sa croissance des revenus en accélération, son projet de "supercluster" phare construit en collaboration avec OpenAI à Abilene (Texas) ainsi que des risques de crédit qu'il juge déjà intégrés dans les cours.
De son point de vue, la confiance du marché pourrait revenir de plus belle si la montée en puissance d'Abilene se déroulait conformément au planning, mais aussi si la capacité des spécialistes de l'IA à assurer leur financement se confirmait, à condition toutefois qu'Oracle parvienne à communique plus clairement sur ses besoins financiers.
Le redressement du cours de Bourse d'Oracle dépendra aussi du retour de la confiance dans OpenAI, conclut UBS, que ce soir via une levée de fonds réussie, des progrès sur GPT-6, une stabilisation de l'usage de ChatGPT ou des avancées au niveau de la clientèle d'entreprise, ce qui permettrait d'apaiser les craintes liées à la concurrence de Google et d'autres rivaux.
