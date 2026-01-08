 Aller au contenu principal
UBS abaisse sa recommandation sur le titre Saint-Gobain
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 15:25

UBS abaisse sa recommandation sur le titre Saint-Gobain passant à Vendre (au lieu de Neutre) et révise son objectif de cours à 78 E (contre 92 E). L'analyste estime que des vents contraires trop forts pèsent sur les résultats.

" Le potentiel de baisse est jusqu'à 10 % en raison des difficultés croissantes aux États-Unis et d'une reprise européenne trop lente" indique UBS dans son étude.

Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 13 fois avec un rendement de près de 3%.

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
82,7400 EUR Euronext Paris -1,59%
