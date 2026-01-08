UBS abaisse sa recommandation sur le titre Saint-Gobain
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 15:25
" Le potentiel de baisse est jusqu'à 10 % en raison des difficultés croissantes aux États-Unis et d'une reprise européenne trop lente" indique UBS dans son étude.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 13 fois avec un rendement de près de 3%.
Valeurs associées
|82,7400 EUR
|Euronext Paris
|-1,59%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 08/01/2026 à 15:25:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
L'équipementier automobile Dumarey Powerglide va fermer son usine strasbourgeoise d'ici à la fin d'année, entraînant la suppression de 320 emplois, après que son principal client, l'équipementier ZF, a mis fin prématurément à leur contrat. "On a informé hier le ... Lire la suite
-
Stanislas de Bailliencourt et Olivier Chamard, respectivement Head of Fixed income and asset allocation et Responsable des relations partenaires, reviennent sur le concept de "Yield to worst" et ses applications concrètes dans la gestion de nos fonds.
-
Les forces israéliennes ont tué au moins quatre Palestiniens lors de deux frappes distinctes dans la bande de Gaza jeudi, ont indiqué les autorités locales, quelques heures après que l'armée a déclaré avoir frappé un site de lancement de roquettes. Selon des médecins, ... Lire la suite
-
Emprisonné en Russie depuis 2024, le chercheur français Laurent Vinatier a été remis en liberté, a annoncé jeudi sur X le président français, Emmanuel Macron, confirmant des informations publiées plus tôt par plusieurs agences de presse russes. "Notre compatriote ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer