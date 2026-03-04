UBS abaisse le PT de Harley-Davidson en raison de la baisse des niveaux d'expédition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** UBS abaisse l'objectif de prix de Harley-Davidson HOG.N en raison de la baisse des niveaux d'expédition et de l'impact des tarifs douaniers en 2026

** Nouveau PT à 19$ contre 27$ précédemment, ce qui représente une hausse de 2,8% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que l'entreprise s'attend à un impact de 25 millions de dollars sur les marges dû aux droits de douane supplémentaires au cours de l'exercice 26

** Elle ajoute qu'elle s'attend également à une baisse de la capacité bénéficiaire de Harley-Davidson Financial Services (HDFS) à court terme

** Le 10 février, HOG a annoncé une perte plus importante au quatrième trimestre en raison d'un ralentissement des ventes dans un contexte plus large de repli des consommateurs sur les achats importants

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en baisse d'environ 5,9 % depuis le début de l'année