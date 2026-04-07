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UBS abaisse l'objectif 2026 du S&P 500 en raison des risques de conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long de l'article avec les commentaires des analystes et le contexte)

7 avril - UBS Global Wealth Management a réduit son objectif pour l'indice S&P 500 .SPX pour 2026, soulignant que la hausse soutenue des prix du pétrole dans le cadre du conflit actuel au Moyen-Orient pourrait exercer une pression sur la croissance économique et l'inflation aux États-Unis.

Dans une note datée du 6 avril, la maison de courtage a ramené son objectif de fin d'année de 7 700 à 7 500 et son objectif de milieu d'année de 7 300 à 7 000.

L'indice de référence a chuté d'environ 3,9 % depuis le début de la guerre en Iran, le 28 février, la flambée des prix du pétrole et les risques géopolitiques ayant incité les investisseurs à se détourner des actions.

Dans son scénario de base, UBS s'attend à ce que le conflit au Moyen-Orient s'apaise au cours des prochaines semaines, ce qui permettrait une reprise progressive des flux d'énergie.

Toutefois, le rétablissement de la production de pétrole à son niveau d'avant le conflit prendra plus de temps, selon UBS, étant donné les dommages étendus causés aux infrastructures et le temps nécessaire pour rétablir la pleine capacité, ce qui pourrait maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé.

"La hausse des prix de l'énergie devrait peser légèrement sur la croissance économique et maintenir les pressions inflationnistes à la marge. À son tour, cette situation retardera probablement le moment où la Réserve fédérale procédera à de nouvelles baisses de taux", a déclaré UBS.

Le mois dernier, la maison de courtage a également repoussé ses prévisions de réduction des taux de la Fed, prévoyant désormais deux réductions de 25 points de base en septembre et en décembre, alors qu'elle s'attendait à des réductions en juin et en septembre.

Malgré la réduction de l'objectif de l'indice, les prévisions actuelles impliquent une hausse de 13,43 % par rapport à la dernière clôture de l'indice S&P à 6611,83.

UBS a réitéré son opinion "attrayante" sur les actions américaines et a maintenu ses prévisions de bénéfices pour 2026 pour le S&P 500 à 310 dollars par action.

"Alors que les effets négatifs de la guerre commencent à s'estomper, nous prévoyons que les actions seront soutenues par une combinaison de croissance des bénéfices toujours solide, une Fed qui reste largement favorable même si l'assouplissement de la politique est retardé, et l'adoption continue et la monétisation de l'IA", a ajouté UBS.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/04/2026 à 12:04:32.

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