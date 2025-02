UBS: 4ème trimestre solide, mais des incertitudes 'accrues' information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 10:01









(CercleFinance.com) - UBS a publié mardi un bénéfice net supérieur aux attentes au titre du 4ème trimestre 2024, mais aussi évoqué des 'incertitudes accrues' à l'entame de l'exercice 2025, ce qui pesait sur son cours de Bourse à Zurich.



Le groupe bancaire suisse dit avoir dégagé un résultat net revenant aux actionnaires de 770 millions de dollars sur les trois derniers mois de l'année écoulée, à comparer avec une perte de 279 millions un an plus tôt.



Les analystes prévoyaient, à titre de comparaison, un résultat de l'ordre de 480 millions.



Comme toujours, la branche de gestion de fortune (Wealth Management) a apporté la contribution la plus importante au bénéfice, avec un résultat avant impôt de 867 millions de dollars.



La division de banque privée et pour entreprises (Personal & Corporate Banking) a généré un bénéfice de 524 millions de francs suisses, celle de banque d'investissement (Investment Bank) un profit de 479 millions de dollars et la gestion d'actifs a dégagé 128 millions de dollars.



Dans un communiqué, l'établissement souligne avoir atteint ses principaux objectifs en matière d'intégration de Credit Suisse et de réduction de coûts en 2024, avec un total de 3,4 milliards de dollars d'économies réalisées sur l'exercice.



Pour l'exercice 2024, son bénéfice net ressort à 5,1 milliards de dollars.



S'il évoque des conditions de marché toujours favorables au premier trimestre 2025, sur fond d'optimisme quant aux perspectives de

croissance aux Etats-Unis, UBS déclare aussi s'inquiéter des 'incertitudes accrues' concernant le commerce international, l'inflation, les politiques monétaires ainsi la situation géopolitique, à commencer par les élections à venir en Allemagne.



Pour le premier trimestre, le groupe dit anticiper une baisse séquentielle à un chiffre (dans la fourchette basse à moyenne) du produit net d'intérêts de sa branche de gestion de fortune (Global Wealth Management).



Il table par ailleurs sur un recul de 10% environ de celui de sa division de banque privée et d'entreprises (Personal & Corporate Banking) exprimé en

francs suisses.



Après avoir bouclé un milliard de dollars de rachats d'actions et augmenté son dividende de 29% l'an dernier, la banque assure que la restitution du capital devrait rester attrayante en 2025.



Elle déclare viser une augmentation de son dividende d'environ 10% par action, assortie d'un milliard de dollars de rachats d'actions au premier semestre puis jusqu'à deux milliards supplémentaires au second semestre.



En dépit de ces annonces, l'action UBS reculait de presque 3% à la Bourse de Zurich mardi en début de matinée.



Dans une note de réaction, les analystes de Deutsche Bank saluent une publication 'solide', mais estiment aussi que la valorisation actuelle du titre, qui se paie 11,4 fois ses bénéfices à horizon 2026, intègre déjà beaucoup de bonnes nouvelles concernant l'amélioration de la rentabilité.





