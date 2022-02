UBP veut se développer dans les actifs non cotés

(NEWSManagers.com) - Face à l’intérêt grandissant des investisseurs pour les actifs non cotés, l’Union Bancaire Privée renforce son équipe et son offre dans ce domaine. La banque suisse compte depuis 2015 un département Private Markets Group qui regroupe une trentaine de collaborateurs et affiche des engagements de 3,5 milliards d’euros d’actifs. Elle est active dans quatre domaines : la dette privée, les infrastructures, le private equity et l’immobilier.

Tout récemment, l’UBP a musclé son expertise dans l’immobilier avec le recrutement de Pierre Escande en tant que responsable de l’immobilier, et de Frédéric Vernier en tant que senior transaction manager. Ces deux professionnels sont basés à Paris, qui est le centre de cette activité pour la banque avec les obligations convertibles.

Cette équipe renforcée a lancé une première stratégie « evergreen » qui cible des actifs « core » loués à des entités gouvernementales et supranationales dans cinq pays de la zone euro (France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg), a détaillé Pierre Escande, lors de la conférence annuelle d’UBP. Classée article 8, cette stratégie a déjà levé plus de 280 millions d’euros, principalement auprès de clients privés, et vient de réaliser son premier investissement avec l’acquisition à Saint-Denis d’un ensemble de bureaux de 32.000 mètres carrés dont la livraison est prévue pour 2024. Cet ensemble est sécurisé par un bail en l’état futur d’achèvement auprès « d’un locataire public de renom », selon Pierre Escande. La stratégie vise à lever un total d’un milliard d’euros.

A côté de cette nouvelle activité immobilière « thématique », le pôle immobilier d’UBP continuera de réaliser des clubs deals sur des actifs très ciblés pour les clients privés. L’activité immobilière de PMG représente 43 % des actifs totaux des actifs du département.

Une nouvelle offre infrastructures

L’UBP compte par ailleurs prochainement lancer une offre dans les infrastructures, qui devrait associer des investissements avec des investissements dans des fonds. Il s’agira d’une activité « plutôt equity, transition et greenfield », selon Nicolas Faller, co-directeur général d’UBP, qui devrait voir le jour en juin, sous la direction de Charlotte Dewynter, une ancienne d’Antin Infrastructure Partners, qui est responsable des infrastructures d’UBP. L’activité infrastructures représente actuellement 6 % des 3,5 milliards d’euros.

Sur le private equity, qui représente 21 % des engagements actuels, Nicolas Faller indique réfléchir encore à la manière d’aborder les choses. La société a déjà un partenaire suisse dont elle commercialise le produit. « Nous n’excluons pas de faire quelque chose nous-même », confié le dirigeant.

Enfin, la dette privée constitue déjà une activité importante (30 % des engagements) et l’UBP va lancer son quatrième fonds dans ce domaine.

Les actifs privés sont l’une des cinq expertises de l’UBP en matière de gestion d’actifs. La banque propose également des offres crédit & carry, high alpha, convexité et solutions alternatives. L’ensemble de la gestion d’actifs représente 46 milliards de francs suisses sur 160 milliards de francs d’encours au sein de la banque.