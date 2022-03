UBP nomme un nouveau directeur général de la gestion d’actifs en Asie

(NEWSManagers.com) - L'Union Bancaire Privée (UBP) vient d’embaucher Wee Ping Nah comme directeur général de la division gestion d’actifs en Asie. Il remplace Ted Holland, qui va quitter la banque après dix ans afin de déménager aux Etats-Unis pour des raisons personnelles. Ce dernier travaillera avec Wee Ping Nah pour assurer la transition, avant de devenir conseiller indépendant à temps partiel pour UBP Asia Asset Management.

Wee Ping Nah sera rattaché Nicolas Faller, directeur général adjoint pour la gestion d’actifs et directeur des clients institutionnels, ainsi que Michael Blake, directeur général du wealth management en Asie.

Wee Ping Nah arrive d’Eureka Capital Partners, où il était managing director depuis 2017. Auparavant, il a travaillé comme cofondateur et managing director chez Arris Partners Limited. Il a occupé plusieurs postes seniors tels que managing director chez AGF Investments Asia et directeur des ventes institutionnelles en Chine chez Fortis Investments. Il a également travaillé comme directeur commercial et marketing pour l’Asie du Sud-Est chez Crédit Agricole Asset Management. Au début de sa carrière, il a été analyste des marchés de capitaux en Asie chez Goldman Sachs, avant de rejoindre Jardine Fleming IM comme responsable commercial à l’international.