Ubisoft : victime d'un plongeon de -20%, pulvérise les 10,1E information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Ubisoft est victime d'un plongeon de près de -20% vers 7,75E (-45% en ligne droite en 7 séances).

Ubisoft pulvérise le plancher historique des 10,1E du 30/09/2024 : c'était vraiment le seuil à préserver à tout prix car ensuite, le titre se retrouve en terre inconnue.

Plus aucun repère graphique, juste le sentiment que le titre se dirige vers une division par 2 par rapport au 28 mars, soit 7,20E





