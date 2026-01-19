 Aller au contenu principal
Ubisoft : subit un brutal rejet sous les 7E et retombe vers 6,46E,
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 09:54

Ubisoft subit un brutal rejet sous les 7E et retombe vers 6,46E, niveau de la MM50 : le titre ne dispose pas vraiment de support avant le re-test du plancher des 5,96E du 10 janvier, voir le retracement des 5,85E du 17 décembre.

UBISOFT
6,3600 EUR Euronext Paris -7,69%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

