Ubisoft : Star Wars Outlaws sera disponible le 30 août

(AOF) - Ubisoft, en collaboration avec Lucasfilm Games, annonce que Star Wars Outlaws, le tout premier jeu Star Wars en monde ouvert, sera disponible le 30 août sur les consoles Xbox Series X|S, Playstation 5, Amazon Luna et sur PC via Ubisoft Connect. Il est possible de précommander le jeu dès maintenant, dont les Éditions Gold et Ultimate, qui permettront aux joueurs de profiter de Star Wars Outlaws jusqu’à trois jours en avance.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Jeux Vidéo

Le lancement par Amazon de son offre de « cloud gaming » en France souligne la diversité des approches sur ce segment de marché.

Si ce créneau ne représente aujourd'hui que 1% à 4% du marché total des jeux vidéo, son activité devrait être multipliée par 3 ou 4 dans les trois années à venir. Misant sur ce secteur, Amazon a déployé son service associé en France, après avoir visé les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni. De façon à rendre plus attractive son offre Prime, au cœur de son modèle économique, Amazon rendra ce service, nommé " Luna ", accessible aux abonnés. Toutefois le manque de profondeur du catalogue pourrait pénaliser le développement de cette offre. Cela a été le cas pour Google, qui s'est désengagé de ce créneau l'an passé, après trois ans d'exploitation.