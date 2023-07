Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft : soulève la résistance des 28,5E information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 09:38









(CercleFinance.com) - Ubisoft soulève la résistance majeure des 28,5E du 7 juin puis du 4/11 et 5/12/2022 : ce débordement demande confirmation car cette séance du 21 juillet est 'technique' et dominée par des achats tactiques.

En cas de succès, Ubisoft s'en irait combler le 'gap' des 33,07E du 20/09/2022





