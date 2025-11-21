Ubisoft signe un retour triomphant sur la cote, soutenu par de solides semestriels
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 10:20
Le groupe en a profité pour indiquer que son absence des marchés était liée à un retraitement comptable IFRS concernant la reconnaissance de revenus d'un partenariat passé et affectant le respect de certains ratios d'endettement contractuels.
La reprise a été rendue possible grâce à la sécurisation d'un refinancement via la vente 'imminente' d'une part minoritaire de sa filiale Vantage Studios à Tencent dans le cadre d'une transaction de 1,16 MdEUR, indique le groupe, évoquant 'une étape majeure' dans sa transformation.
Le groupe a donc publié un résultat net non-IFRS (qui s'entend comme 'ajusté') part du groupe de -37 MEUR au premier semestre de son exercice 2025-26, à comparer à une perte de -208,1 MEUR un an plus tôt. Le bénéfice par action dilué non-IFRS ressort à -0,28 EUR, contre -1,64 EUR l'an passé.
Le résultat opérationnel non-IFRS s'est établi à 27,1 MEUR, après une perte de -252,1 MEUR un an auparavant, illustrant un redressement marqué de la rentabilité. En données IFRS, la perte opérationnelle ressort à -120,2 MEUR, contre -271,8 MEUR sur la même période de l'exercice précédent.
De son côté, le chiffre d'affaires recule de 2,1% à 657,8 MEUR, tandis que le net bookings progresse de 20,3% à 772,4 MEUR. Ce dernier indicateur bénéficie notamment d'une forte dynamique digitale (+30,2%), d'un back-catalogue solide (+50%) et d'une croissance de 51,9% des revenus récurrents des joueurs (PRI).
Le trimestre écoulé (T2) a été particulièrement porteur, avec des net bookings de 490,8 MEUR, en hausse de 39% sur un an et au-dessus des attentes (guidance de 450 MEUR). Cette performance a été tirée par des partenariats plus importants qu'anticipé et le succès de la franchise Assassin's Creed, dont le back-catalogue et les nouveaux contenus ont fortement mobilisé la communauté de joueurs.
En revanche, le Free Cash Flow reste négatif sur la période, avec une consommation de trésorerie non-IFRS de 240,3 MEUR, contre -106,1 MEUR un an plus tôt.
'Ubisoft a enregistré un net bookings supérieur à ses prévisions, porté par des partenariats plus élevés qu'attendu, soulignant l'attractivité et la portée de nos marques', a commenté Yves Guillemot, co-fondateur et directeur général.
Pour l'ensemble de l'exercice 2025-26, Ubisoft confirme ses objectifs : un net bookings stable, un résultat opérationnel non-IFRS proche de l'équilibre et un Free Cash Flow négatif. Le groupe anticipe un retour à une génération de cash positive et à un résultat opérationnel non-IFRS positif à partir de 2026-27.
Adrian Kowollik, chargé du dossier chez AlphaValue juge ces résultats comme 'solides'. Un avis visiblement partagé par les investisseurs : le titre gagnait près de 8% à Paris aux alentours de 10h20.
