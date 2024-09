Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft: révise ses objectifs financiers pour 2024-25 information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 18:02









(CercleFinance.com) - Ubisoft révise ses objectifs financiers pour l'exercice 2024-25. Le Groupe prévoit désormais un net bookings d'environ 1,95 milliard d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel non-IFRS et un flux de trésorerie libre proches de l'équilibre.



Le net bookings pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024-25 devrait s'élever à environ 350-370 millions d'euros.



'Les objectifs révisés sont principalement le reflet de décisions prises pour Assassin's Creed Shadows et d'un lancement plus faible que prévu de Star Wars Outlaws' indique le groupe.



Yves Guillemot, co-fondateur et Président directeur général, a déclaré : ' La performance de notre deuxième trimestre n'a pas été à la hauteur de nos attentes, et nous sommes déterminés à y remédier rapidement et fermement, en mettant encore plus l'accent sur une approche centrée sur le joueur et axée sur le gameplay, ainsi qu'un engagement constant à la valeur à long terme de nos marques'.





