Ubisoft : retombe sur 6,10E , supports à 5,85 et 5,75E
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 14:50
Sous l'oblique baissière qui gravite vers 5,75E, plus rien n'empêcherait le titre d'aller chercher un soutien dans la zone des 5,50E.
Valeurs associées
|6,1820 EUR
|Euronext Paris
|-2,43%
