Ubisoft : retombe sur 6,10E , supports à 5,85 et 5,75E
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 14:50

Ubisoft est de retour sous les 6,1E, le plancher du 9 au 11 décembre et pourrait poursuivre en direction des 5,85E, plancher du 17 décembre dernier.
Sous l'oblique baissière qui gravite vers 5,75E, plus rien n'empêcherait le titre d'aller chercher un soutien dans la zone des 5,50E.

UBISOFT
6,1820 EUR Euronext Paris -2,43%
