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Ubisoft : retombe sur 4E, vers un re-test des 3,80E ?
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 16:15

Ubisoft bute sur sa MM20 (4,15E) et subit un retour sur le "seuil pivot" qui se situe désormais vers 4E (division par 2 du cours depuis le pic des 8E du ' novembre dernier) : le titre s'inscrit dans un biseau qui se rétrécit un peu et dont la borne inférieure se situe vers 3,865E (clôture du 6 mars).
Une cassure de ce fragile plancher pourrait déboucher sur un test des 3,25/3,30E (règle du report d'amplitude).

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