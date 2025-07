Ubisoft: résultats trimestriels 'contrastés' estime le DG information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 18:13









(Zonebourse.com) - Ubisoft publie un CA de 310,8 ME au titre du 1er trimestre de son exercice fiscal, en baisse de 3,9% par rapport à la même période un an plus tôt. Le DG, Yves Guillemot, évoque ainsi des résultats trimestriels 'contrastés'.



En effet, le Net Bookings du T1 s'est élevé à 281,6 MEUR, en dessous des prévisions, reflétant une performance inférieure aux attentes pour Tom Clancy's Rainbow Six Siege, un partenariat désormais attendu au deuxième trimestre et, dans une moindre mesure, un impact défavorable des taux de change.



Le groupe indique qu'il compte poursuivre sa transformation en se réorganisant en Creative Houses. 'Ces unités d'affaires renforceront la qualité, la focalisation, l'autonomie et la clarté des responsabilités tout en favorisant une plus grande proximité avec les joueurs', indique-t-il.



Ubisoft confirme néanmoins ses objectifs 25/26 avec un Net Bookings stable sur un an, un résultat opérationnel non-IFRS proche de l'équilibre et Free Cash-Flow négatif.



Suite à la clôture de la transaction avec Tencent, le Groupe prévoit de maintenir une position de dette nette non-IFRS consolidée autour de zéro.





Valeurs associées UBISOFT 9,0720 EUR Euronext Paris -2,54%