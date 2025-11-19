 Aller au contenu principal
Ubisoft-Reprise de la cotation et résultats au S1 le 21 novembre au plus tard
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 13:10

Ubisoft UBIP.PA a annoncé mercredi la reprise de la cotation de ses actions et la publication de ses résultats pour le premier semestre ce vendredi 21 novembre 2025 au plus tard, avant l'ouverture des marchés.

"La cotation des actions et des obligations à échéance 2027 émises par Ubisoft Entertainment, ainsi que des obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 2028 et 2031 reprendra au plus tard ce vendredi 21 novembre 2025, à l’ouverture des marchés", selon un communiqué.

Jeudi dernier, l'éditeur de jeux vidéo avait annoncé le décalage de la publication de ses résultats pour le premier semestre 2025-26, ayant aussi demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions et de ses obligations.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

UBISOFT
6,7700 EUR Euronext Paris 0,00%
