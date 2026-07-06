Ubisoft : repart à l'assaut de la résistance des 5,80E

Ubisoft repart à l'assaut de la résistance des 5,80E testée le 1er juin : le titre parviendra t'il à transformer l'essai après son rebond sur 4,75E ?

Dans l'affirmative, cela lui ouvrirait la route des 6,31E, pour le comblement d'un gros "gap" resté béant depuis le 21 janvier dernier.