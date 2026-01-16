Ubisoft rebondit en Bourse avant des annonces stratégiques majeures et un nouveau jeu clé

Le logo Ubisoft (crédit photo : Ubisoft / )

Après une année 2025 particulièrement éprouvante en Bourse, Ubisoft signe un net rebond. L'action de l'éditeur français de jeux vidéo progressait de 1,1% vendredi vers 13h30, à 6,87 euros, affichant ainsi un gain de 13,1% depuis le début de la semaine, alors même qu'elle avait fondu de 51% sur l'ensemble de l'année écoulée. Ce sursaut boursier intervient dans un contexte d'attentes élevées du marché, à l'approche d'annonces stratégiques majeures concernant l'organisation du groupe et son catalogue de jeux.

Les investisseurs semblent saluer la poursuite des efforts de restructuration engagés par Ubisoft, dans un environnement toujours marqué par la volatilité du secteur et la pression sur les marges. Le groupe prévoit toujours de dévoiler, d'ici à la fin du mois de janvier, les détails de la refonte de son modèle opérationnel, désormais articulé autour de maisons de création. A ce stade, seule la maison de création Vantage Studios a été officiellement fondée. Cette entité est dédiée aux franchises emblématiques d'Ubisoft "Assassin's Creed", "Far Cry" et "Rainbow Six", qui concentrent l'essentiel de la valeur et du potentiel commercial de l'éditeur de jeux vidéo.

Cette réorganisation s'est accompagnée, en novembre dernier, d'une opération financière d'ampleur. Un mois après sa création, Vantage Studios a accueilli un investissement de 1,16 milliard d'euros du géant chinois de la technologie Tencent, désormais détenteur de 26,32% du capital de la filiale. Ubisoft entend utiliser le produit de cette transaction pour se désendetter, tout en poursuivant activement l'exécution de son plan de réduction des coûts.

Ce plan prévoit une diminution de 100 millions d'euros de la base de coûts fixes du groupe d'ici à l'exercice 2026-2027 qui s'achèvera fin mars 2027, par rapport à 2024-2025. Les effectifs mondiaux ont déjà été significativement réduits: entre septembre 2024 et septembre 2025, Ubisoft a supprimé environ 1.500 postes, ramenant ses effectifs à 17.097 employés. Depuis novembre dernier, la restructuration des activités d'Ubisoft a débouché sur le licenciement de 71 personnes dans son studio canadien d'Halifax, de 55 autres en Suède et de 29 développeurs aux Emirats arabes unis.

+ Vers un remake d'"Assassin's Creed IV: Black Flag" +

La mue opérationnelle d'Ubisoft s'accompagne d'un renouvellement de sa gouvernance, pour restaurer une image de marque écornée. Le recrutement de Valentine Piedelievre-Eman au poste stratégique de directrice de la communication est, à cet égard, hautement symbolique. Ancienne vice-présidente de la communication du groupe américain de divertissement Warner Bros. Discovery pour l'Europe de l'Ouest et l'Afrique, elle prendra ses fonctions le 2 février prochain. Valentine Piedelievre-Eman aura pour mission de réaligner la perception du groupe avec sa "vision créative" et de retisser le lien, parfois distendu, avec les communautés de joueurs.

Au-delà de la restructuration, c'est le calendrier des sorties d'Ubisoft qui galvanise le marché. Le groupe maintient toujours le mystère sur un jeu à haut potentiel qui doit être commercialisé avant le 31 mars prochain. Plusieurs signaux laissent penser qu'il pourrait s'agir d'"Assassin's Creed Black Flag Resynced", un remake de l'opus culte "Assassin's Creed IV: Black Flag" sorti en 2013. Lundi, le nom de domaine "assassinscreedblackflagresynced.com" a en effet été mis à jour, après que des médias spécialisés ont repéré, en décembre, une fiche portant ce titre sur le site du Pan European Game Information (PEGI), le système européen d'évaluation des jeux vidéo. Cette fiche n'est plus visible vendredi.

Autant de "démarches administratives généralement observées à l'approche d'une communication officielle d'envergure, qui pourrait mener à l'ouverture de précommandes", commente Invest Securities dans une note envoyée à ses clients. Un succès commercial sur ce jeu très attendu permettrait aussi à Ubisoft d'atteindre ses objectifs pour l'exercice en cours. Les dirigeants prévoient pour 2025-2026 un "net bookings" stable par rapport à 2024-2025, soit autour de 1,85 milliard d'euros, un résultat opérationnel "proche de l'équilibre" et un flux de trésorerie disponible "négatif".

Cependant, le rebond boursier d'Ubisoft depuis lundi ne doit pas occulter la méfiance persistante d'une partie de la sphère financière. Paradoxalement, alors que l'action remonte, la pression des fonds spéculatifs s'accentue. Selon les données du site spécialisé shortsell.nl, les positions courtes nettes vendeuses portent actuellement sur 10,12% du capital d'Ubisoft. Ce taux, qui était à peine supérieur à 7% il y a trois mois, montre que de nombreux investisseurs parient encore sur un échec de la restructuration du groupe. Si la spéculation bat son plein, Ubisoft n'a plus le droit à l'erreur: la présentation de sa nouvelle organisation sera le véritable juge de paix pour déterminer si ce redressement en Bourse est un feu de paille ou le début d'un cycle de renaissance.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones, ddelmond@agefi.fr, ed: JDO

Agefi-Dow Jones The financial newswire