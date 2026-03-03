Guerre au Moyen-Orient: Macron envoie des renforts, l'Iran premier responsable

Allocution télévisée du président Emmanuel Macron le 3 mars 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi des renforts militaires au Moyen-Orient en guerre, estimant que l'Iran portait la "responsabilité première" de ce conflit déclenché par Israël et les Etats-Unis. Voici ses principales annonces :

MOYENS

- Ordre a été donné au porte-avions Charles de Gaulle, à ses moyens aériens et à son escorte de frégates, de "faire route" vers la Méditerranée.

- Envoi dans la région d'avions Rafale, de systèmes de défense anti-aérienne et de radar aéroporté, qui ont été déployés "ces dernières heures".

- Envoi à Chypre de moyens de défense anti-aérienne "supplémentaires" et de la frégate Languedoc qui arrivera au large de l'île "dès ce (mardi) soir".

CONFLIT

- La France a abattu des drones "en légitime défense", "dès les premières heures" du conflit qui oppose Israël et les Etats-Unis à l'Iran.

- Deux bases françaises ont subi dans ce conflit des "frappes limitées, ayant causé des dégâts matériels".

- L'Iran porte la "responsabilité première" du déclenchement de la guerre au Moyen-Orient et si les Etats-Unis et Israël ont engagé des frappes contre ce pays "en dehors du droit international", "aucun bourreau" ne sera "regretté", a estimé Emmanuel Macron, en référence aux hauts responsables iraniens tués, dont le guide suprême Ali Khamenei.

- Le chef de l'Etat a mis en garde Israël contre une opération terrestre au Liban qui serait "une escalade dangereuse et une erreur stratégique", tout en estimant que le Hezbollah, mouvement islamiste libanais pro-iranien, avait commis "une faute majeure" en frappant Israël en premier.

- Emmanuel Macron entend "bâtir une coalition" afin de réunir des moyens, "y compris militaires", dans le but de sécuriser les "voies maritimes essentielles à l'économie mondiale", comme le détroit d'Ormuz et le canal de Suez.

RESSORTISSANTS

- Deux "premiers vols" rapatriant des Français de la région arriveront "dès" mardi soir à Paris.

- Sur le plan intérieur, le gouvernement a renforcé en France le dispositif de protection militaire Sentinelle et "la vigilance autour des lieux et des personnes les plus exposées".