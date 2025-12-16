Ubisoft rachète à Amazon les droits du jeu March of Giants
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 07:07
Suivant la version alpha, l'équipe prépare pour 2026 la prochaine mise à jour majeure qui "introduira de nouveaux héros, des modes compétitifs étendus et des systèmes fondamentaux conçus pour soutenir la croissance à long terme".
Dans le cadre de cet accord, Amazon fournira également à l'éditeur français de jeux vidéo un soutien marketing sur Twitch pour ce jeu "alliant combats par voies, maîtrise du champ de bataille et coordination des héros".
"Les analystes de l'industrie s'attendent à ce que le marché mondial des jeux MOBA continue de croître d'année en année jusqu'à la fin de la décennie, avec un chiffre d'affaires total qui devrait doubler d'ici 2030", met en avant Ubisoft.
Valeurs associées
|6,278 EUR
|Euronext Paris
|-1,01%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails dans le communiqué) Le propriétaire de Gucci, Kering
,
-
(Actualisé avec secteur automobile, contrat de TotalEnergies avec Google) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR ... Lire la suite
-
* APERAM APAM.AS - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 40 euros contre 31,5 euros. * EDENRED EDEN.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 20 euros contre 28 euros ; Morgan Stanley ... Lire la suite
-
ChatGPT l'a catapultée comme aucune start-up avant elle, mais après trois ans au sommet, OpenAI est rattrapé par la concurrence, suscitant critiques et doutes dans le milieu de la tech et chez les investisseurs. "OpenAI est le prochain Netscape, condamné et en ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer