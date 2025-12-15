 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ubisoft rachète à Amazon les droits de March of Giants
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 17:55

Ubisoft Entertainment SA

UBIP.PA :

* L'ACQUISITION DES DROITS DU JEU MARCH OF GIANTS AUPRÈS D'AMAZON

* AMAZON FOURNIRA ÉGALEMENT À UBISOFT UN SOUTIEN MARKETING SUR TWITCH POUR MARCH OF GIANTS

Texte original nGNE2xRgLh Pour plus de détails, cliquez sur UBIP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AMAZON.COM
222,8899 USD NASDAQ -1,46%
UBISOFT
6,2780 EUR Euronext Paris -1,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank