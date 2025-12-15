information fournie par Reuters • 15/12/2025 à 17:55

Ubisoft rachète à Amazon les droits de March of Giants

Ubisoft Entertainment SA

UBIP.PA :

* L'ACQUISITION DES DROITS DU JEU MARCH OF GIANTS AUPRÈS D'AMAZON

* AMAZON FOURNIRA ÉGALEMENT À UBISOFT UN SOUTIEN MARKETING SUR TWITCH POUR MARCH OF GIANTS

(Rédaction de Gdansk)